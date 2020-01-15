Импичмент Трампа. Команду обвинителей возглавит Адам Шифф

Адам Шифф (Фото: EPA)

Группу из семи законодателей-демократов, которые выступят в качестве обвинителей в рамках разбирательства Сената США по импичменту в отношении президента Дональда Трампа, возглавит глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. Об этом сообщила в Twitter спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Шифф назван главным менеджером по импичменту в резолюции, которая, как ожидается, будет принята Палатой представителей сегодня.

В число менеджеров войдут глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, глава демократического кокуса Палаты представителей Хаким Джеффрис, член комитета по разведке Вэл Дэмингс, член комитета по вооруженным силам Джейсон Кроу и член юридического комитета Сильвия Гарсиа.

Шифф вместе с главой юридического комитета Джеррольдом Надлером возглавлял расследование по импичменту в Палате представителей, по итогам которого были выдвинуты два обвинения против Трампа: в злоупотреблении полномочиями и в препятствовании работе Конгресса.

Справка. В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Это привело к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей. Теперь вопрос о его отставке будет решаться в Сенате.

Читайте также: Импичмент Трампа. Джулиани даст показания и готов вести дело