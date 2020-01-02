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Импичмент Трампа. Джулиани даст показания и готов вести дело

Импичмент Трампа. Джулиани даст показания и готов вести дело - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
02.01.2020, 09:06

Ожидается, что адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, однако Джулиани не отрицает, что может присоединиться к делу

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что готов давать показания в деле об импичменте Дональда Трампа и не отрицает, что может выступить в нем как адвокат. Об этом сообщает Голос Америки.

"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги. Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве", - сказал он.

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В издании отмечают, что показания Джулиани могут быть очень информативными. Во время слушаний дела об импичменте в Палате представителей свидетели заявляли, что Трамп якобы поручил ключевым официальным лицам координировать политику в отношении Украины именно с Джулиани, в обход Госдепа.

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Рудольф Джулиани дональд трамп импичмент показания
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