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Шокин был отравлен, два раза чуть не умер – Джулиани

Шокин был отравлен, два раза чуть не умер – Джулиани - Фото
Виктор Шокин (фото - LIGA.net)
16.12.2019, 06:40

По словам адвоката Дональда Трампа, у экс-генпрокурора якобы есть документы, которые доказывают причастность Байденов к коррупции в компании Burisma

Экс-генпркурор Виктор Шокин якобы был дважды отравлен во время работы, поскольку владеет информацией об отмывании денег экс-вице президентом США Джозефом Байденом и его сыном Хантером через компанию Burisma . Об этом адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани написал в Twitter.

"У Шокина есть документы, доказывающие отмывание денег Байденами и Burisma. Был уволен из-за угрозы (Украине, ред.) вице-президента США Байдена не выделить $1 млрд жизненно важной помощи. Медицинские записи Шокина свидетельствуют: он был отравлен, дважды доведен до смерти, однако выздоровел. Если это станет известно, то в Украине полетит очень много голов", - сообщил Джулиани, делясь информацией, которую он собрал в Украине по делу об импичменте Трампа.

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Рудольф Джулиани отравление байден Burisma виктор шокин
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