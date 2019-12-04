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Джулиани приехал в Киев встречаться с Шокиным и Куликом - NYT

Джулиани приехал в Киев встречаться с Шокиным и Куликом - NYT - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
04.12.2019, 23:05

Американский консервативный телеканал с помощью Джулиани готовит цикл передач, призванных поддержать сторону Трампа в деле об импичменте

Сегодня, 4 декабря, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани приехал в Киев. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

По данным издания, вчера Джулиани побывал в Будапеште и встретился там с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко.

В Киеве, по информации NYT, Джулиани планирует встретиться с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным и экс-замом Луценко Константином Куликом.

Уточняется, что цель поездки Джулиани – подготовка серий документальных передач для консервативного телеканала One America News (OAN). Цикл передач OAN призван распространить версии Джулиани по делу об импичменте Трампа, который утверждает, что действия президента США, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и препятствовании расследованию конгрессменов, законны, а Украина вмешивалась в американские выборы 2016 в пользу демократов.

Отмечается, что уже готовы два эпизода документального сериала.

  • Справка. 29 августа стало известно о том, что военная помощь Украине заблокирована. Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа. В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления  на Зеленского. Также один из свидетелей утверждает, что в день звонка Трампа Зеленскому сотрудники украинского посольства в США спрашивали, что происходит с военной помощью.

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