Джулиани приехал в Киев встречаться с Шокиным и Куликом - NYT

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Сегодня, 4 декабря, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани приехал в Киев. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

По данным издания, вчера Джулиани побывал в Будапеште и встретился там с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко.

В Киеве, по информации NYT, Джулиани планирует встретиться с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным и экс-замом Луценко Константином Куликом.

Уточняется, что цель поездки Джулиани – подготовка серий документальных передач для консервативного телеканала One America News (OAN). Цикл передач OAN призван распространить версии Джулиани по делу об импичменте Трампа, который утверждает, что действия президента США, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и препятствовании расследованию конгрессменов, законны, а Украина вмешивалась в американские выборы 2016 в пользу демократов.

Отмечается, что уже готовы два эпизода документального сериала.

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