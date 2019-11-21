Украина спрашивала о военной помощи в день звонка Трамп-Зеленский

Лора Купер дает показания в Конгрессе (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Украинская сторона могла знать о заморозке американской военной помощи задолго до того, как об этом стало известно публично. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер во время публичных слушаний в Конгрессе по расследованию об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

По словам Купер, некоторые из ее подчиненных вспомнили, что 25 июля, в день, когда состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом Владимиром Зеленским, украинские официальные лица спрашивали, что происходит с военной помощью.

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Купер сказала, что не может с уверенностью утверждать, поступили ли такие запросы из-за того, что украинцы уже знали о задержке военной помощи, но подчеркнула, что, по ее опыту, украинцы не обращались с подобными вопросами без конкретного повода.

CNN отмечает, что показания Купер ставят под сомнение линию защиты Трампа и республиканцев, которые отрицают возможное давление на Украину с помощью задержки военной помощи, поскольку украинская сторона якобы не знала о ней до того, как информация стала публичной в конце августа.

Ранее Купер уже говорила о том, что кто-то из украинских чиновников мог быть осведомлен о заморозке военной помощи, ссылаясь на слова экс-спецпосланника по Украине Курта Волкера.

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