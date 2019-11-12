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Импичмент Трампа: показания эксперта Пентагона о помощи Украине

Импичмент Трампа: показания эксперта Пентагона о помощи Украине - Фото
Лора Купер (Фото: EPA)
12.11.2019, 07:40

Украинская сторона знала о заморозке военной помощи до того, как эта информация стала публичной

Комитет Конгресса США по разведке опубликовал расшифровку показаний помощницы заместителя министра обороны США Лоры Купер, в которых она рассказала о приостановке военной помощи для Украины. Полный текст показаний доступен на сайте комитета.

По словам Купер, к маю 2019 года Украина соответствовала всем установленным Пентагоном и другими ведомствами антикоррупционным критериям, чтобы получить военную помощь. Тем не менее, административно-бюджетное управление Белого дома сообщило о заморозки помощи, объяснив ее сомнениями президента США Дональда Трампа.

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Купер подтвердила, что в качестве условия для разморозки военной помощи от Украины требовали заявлений по поводу расследования о якобы вмешательстве украинцев в выборы в США 2016 года, об этом, по ее словам, она услышала 20 августа от бывшего тогда спецпредставителем США по Украине Курта Волкера.

Из разговоров с Волкером и главой посольства США в Украине Уильямом Тейлором она сделала вывод, что кто-то из украинских чиновников знал о приостановке военной помощи и о том, что заявления о расследованиях являются условием для ее разблокирования, до того, как информация о приостановке появилась публично.

Справка. О том, что военная помощь Украине была заблокирована, стало известно 29 августа. Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа. В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления на президента Владимира Зеленского.

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импичмент военная помощь Лора Купер
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