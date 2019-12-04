Зеленский: Я не знал о задержке помощи во время звонка Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский не знал о заморозке военной помощи Украине со стороны США во время телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом 25 июля. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Также президент утверждает, что на его работу расследование об импичменте президента США никак не влияет. "При всем уважении к нашему стратегическому партнеру, у нас независимая Украина, и у нас есть более приоритетные проблемы", - сказал он.

Справка. О том, что военная помощь Украине была заблокирована, стало известно 29 августа. Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа. В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления на Зеленского. Также один из свидетелей утверждает, что в день звонка Трампа Зеленскому сотрудники украинского посольства в США спрашивали, что происходит с военной помощью.