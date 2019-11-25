Порошенко рассказал, давил ли на него Джулиани

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани не требовал у него ничего взамен за помощь в продвижении украино-американских отношений. Об этом экс-глава государства заявил на Форуме по международной безопасности в Канаде, передает Голос Америки.

"Смотрите, я – президент Украины, величественной европейской нации, большой европейской страны, крупнейшей по территории в Европе. И, конечно, я не могу представить такого типа разговоров со мной как с президентом Украины…Однозначно нет (не поднимал темы Burisma и Байденов, - ред.)", - рассказал пятый президент.

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента - Джозефа Байдена, возможно, связанного с коррупцией в Украине лично или через сына Хантера. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. 25 сентября Конгресс начал официальную процедуру импичмента Трампа.

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Видео: Голос Америки