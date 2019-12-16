Адвокат Трампа опубликовал выводы после поездки в Украину

В 2016 году коррупция в Украине была настолько масштабной, что "президент США обязан был просить о расследовании". Такими выводами после личной поездки в Киев, Будапешт и Вену поделился в Twitter адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
Он опубликовал такие тезисы:
Справка. В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа.
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