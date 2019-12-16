Адвокат Трампа опубликовал выводы после поездки в Украину

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

В 2016 году коррупция в Украине была настолько масштабной, что "президент США обязан был просить о расследовании". Такими выводами после личной поездки в Киев, Будапешт и Вену поделился в Twitter адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Он опубликовал такие тезисы:

Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Национальный комитет Демократической партии США якобы вступил с Украиной в заговор, чтобы "уничтожить кандидата Трампа";

Экс-генпрокурор Виктор Шокин якобы имеет документы о причастности Байдена к отмыванию денег через Burisma. Уволен якобы из-за угроз Байдена не выделить Украине $1 млрд жизненно важной помощи. Он был дважды отравлен, дважды доведен до смерти, однако выздоровел.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович якобы дважды солгала в показаниях и не выдавала визы "свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов".

Справка. В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа.

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