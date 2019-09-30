Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером об Украине: фото

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани показал, как он утверждает, часть его переписки со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, который 28 сентября подал в отставку. Об этом сообщает Голос Америки.

Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации президента Владимира Зеленского.

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В сообщении 19 июля, Волкер пишет: "Господин Мере, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому... ".

Фото: Tsering Dorjee

Согласно другому текстовому сообщению, Волкер, предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамику российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Джулиани сказал в интервью в интервью Fox News, что госсекретарю Майклу Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого".

Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль" за то, что произошло с Волкером, он отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.