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Импичмент Трампа. Сенат оправдал президента

Импичмент Трампа. Сенат оправдал президента - Фото
Дональд Трамп (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)
05.02.2020, 23:27

Президента США оправдали по двум обвинениям

Сегодня, 5 февраля, состоялось финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

По первой статье обвинения в деле импичмента – злоупотребление полномочиями – за "виновен" проголосовали 48 сенаторов, против – 52.

Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было как минимум 67 голосов от 100-манадтной верхней палаты Конгресса США.

Митт Ромни был единственным республиканцем, который проголосовал за осуждение Трампа. Он первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.

По второй статье обвинения в деле импичмента – препятствование Конгрессу – за "виновен" проголосовали 47 сенаторов, против – 53.

Сенатор Ромни, который проголосовал за осуждение Трампа по обвинению в злоупотреблении служебным положением, проголосовал за его оправдание по второй статье.

Голосование в Сенате США было поименным и транслировалось в прямом эфире.

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