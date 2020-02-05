Скандал. Трамп не пожал руку Пелоси, она порвала его речь - видео

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Помощники обоих политиков сообщили Reuters, что те не разговаривали со дня встречи октябре 2019 года

Американский президент Дональд Трамп отказался пожать руку спикеру-демократу Палаты представителей США Нэнси Пелоси после передачи ей бумажной копии своего обращения о положении страны. "Неудобный" момент попал в трансляцию по национальным каналам, пишет Reuters.

Пелоси, которая ратует за импичмент Трампа, получила от него бумаги, протянула руку для рукопожатия, однако Трамп попросту отвернулся. Спикер нижней палаты Конгресса США опешила от такого поведения.

Смотрите видео: Реакция Трампа на импичмент ему

Она выступала около 80 минут, а в конце речи на совместном заседании Конгресса встала и разорвала свою копию замечаний, которые Трамп ей вручил. Позже она заявила, что это была "вполне вежливая" реакция на выходку президента.

Сегодня состоится финальный этап в процедуре импичмента Трампа. Возглавляемый республиканцами Сенат США, как ожидается, оправдает его. Президента США демократы обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании Конгрессу.

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Теги: дональд трамп, рукопожатие, скандал, импичмент, нэнси пелоси
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