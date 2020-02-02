Импичмент Трампа. Решающее голосование в Сенате будет 5 февраля

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis/EPA)

Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдания президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате Соединенных Штатов Америки состоится в среду, 5 февраля. Об этом сообщает Голос Америки.

Уточняется, что в понедельник, 3 февраля, стороны процесса в Сенате озвучат свои заключительные аргументы, во вторник - сенаторы буду делать публичные заявления о процессе импичмента, и наконец в среду около четырех часов по местному времени состоится завершающее голосования.

Таким образом голосование по поводу осуждения или оправдания Трампа состоится на следующий день после объявления им ежегодной речи о состоянии государства перед обеими палатами Конгресса США.

Ожидается, что республиканцы в Сенате оправдают президента США.

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