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53% американцев не верят словам Трампа о его украинской политике

53% американцев не верят словам Трампа о его украинской политике - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
29.01.2020, 16:51

54% респондентов убеждены, что президент США злоупотребил своими полномочиями в действиях относительно Украины

53% американских избирателей считают, что президент США Дональд Трамп не говорит правду о своей политике в отношении Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Quinnipiac University.

40% опрошенных считают, что Трамп ничего не скрывает о своей политике в отношении Украины.

57% избирателей считают, что Трамп должен предоставить более детальную информацию об этой политике, в то время как 38% считают, что опубликованных материалов и сделанных заявлений вполне достаточно.

54% респондентов убеждены, что Трамп злоупотребил своими полномочиями в действиях относительно Украины. 42% придерживаются противоположного мнения.

52% считают, что Трамп препятствовал Конгрессу в расследовании его действий по отношению к Украине. 42% считают, что он этого не делал.

52% избирателей считают решение Трампа задержать помощь Украине ошибочным. 34% респондентов убеждены, что этот шаг был оправданным.

В ответах на вопрос о том, следует ли отстранять Трампа от должности, американские избиратели по-прежнему разделены: 48% говорят, что Сенат не должен отстранять Трампа от должности, а 47% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проведен 22-27 января, в нем приняли участие 1905 зарегистрированных избирателей.

Сейчас в Сенате США проходит судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа. Президента США обвиняют в том, что он пытался использовать военную помощь Украине для давления на нее с целью активизации расследования, в котором может фигурировать сын его вероятного конкурента на грядущих президентских выборах Джо Байдена.

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