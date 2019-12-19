Реакция Трампа на импичмент ему: видео

Американский президент Дональд Трамп, которому нижняя палата Конгресса США в ночь на 19 декабря (по Киеву) объявила импичмент, выступал в это время перед своими сторонниками в штате Мичиган. Глава Белого дома с театральной экспрессией заявил, пишет CNN, что против него в Палате представителей не проголосовал ни один республиканец.

Это, утверждает Трампа, значит, что Республиканская партия "никогда не была так едина, как сейчас".

"Они (демократы) заклеймили себя вечным знаком позора... В условиях сегодняшнего незаконного неконституционного и однопартийного импичмента никчемные демократы объявили о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю", - заявил Трамп, говоря о Демократической партии.

Смотрите видео: Момент объявления импичмента Трампу в Палате представителей

По его мнению, процесс импичмента - это "марш политического самоубийства", а он сам в итоге "все равно победит". "Вы мои рейтинги видели?" - риторически спросил Трамп, который продолжит управление государством.

В Белом доме назвали голосование "кульминацией позорного эпизода в истории нации" и выразили уверенность, что Сенат "восстановит порядок и справедливость". "Американцы не одурачены этим позорным поведением", - заявили там.