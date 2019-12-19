Реакция Трампа на импичмент ему: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Примерно через 11 месяцев в США должны пройти плановые выборы президента, но нынешний американский лидер может и не доработать свою каденцию

Американский президент Дональд Трамп, которому нижняя палата Конгресса США в ночь на 19 декабря (по Киеву) объявила импичмент, выступал в это время перед своими сторонниками в штате Мичиган. Глава Белого дома с театральной экспрессией заявил, пишет CNN, что против него в Палате представителей не проголосовал ни один республиканец.

Это, утверждает Трампа, значит, что Республиканская партия "никогда не была так едина, как сейчас".

"Они (демократы) заклеймили себя вечным знаком позора... В условиях сегодняшнего незаконного неконституционного и однопартийного импичмента никчемные демократы объявили о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю", - заявил Трамп, говоря о Демократической партии.

Смотрите видео: Момент объявления импичмента Трампу в Палате представителей

По его мнению, процесс импичмента - это "марш политического самоубийства", а он сам в итоге "все равно победит". "Вы мои рейтинги видели?" - риторически спросил Трамп, который продолжит управление государством.

В Белом доме назвали голосование "кульминацией позорного эпизода в истории нации" и выразили уверенность, что Сенат "восстановит порядок и справедливость". "Американцы не одурачены этим позорным поведением", - заявили там.

  • Лишь два президента США были подвергнуты импичменту до Трампа: Билл Клинтон в 1998 году и Эндрю Джонсон в 1868-м. Оба сохранили свои посты. Кроме того, Ричард Никсон в 1974-м ушел в отставку, решив не ждать объявления импичмента.
  • Процессом импичмента в верхней палате Конгресса США (Сенате) будет руководить глава американского Верховного суда Джон Робертс. Для импичмента там должны проголосовать две трети сенаторов - не менее 67.
Отправить:
Распечатать:
Теги: импичмент
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Реакция Трампа на импичмент ему: видео
Реакция Трампа на импичмент ему: видео
Момент объявления импичмента Трампу Палатой представителей: видео
Момент объявления импичмента Трампу Палатой представителей: видео
В Конгрессе США голосовали по импичменту Трампа: видео
В Конгрессе США голосовали по импичменту Трампа: видео
Мнение Реквием по земле. Как главная аграрная реформа стала аллергеном
Новый гигант: Fiat Chrysler и Peugeot подписали договор о слиянии
Авто Новый гигант: Fiat Chrysler и Peugeot подписали договор о слиянии
Субъективное не работает. Ни в бизнесе, ни в политике
Мнение Субъективное не работает. Ни в бизнесе, ни в политике
Популярное
фото/видео
Реакция Трампа на импичмент ему: видео
Реакция Трампа на импичмент ему: видео
Момент объявления импичмента Трампу Палатой представителей: видео
Момент объявления импичмента Трампу Палатой представителей: видео 06:16
В Конгрессе США голосовали по импичменту Трампа: видео
В Конгрессе США голосовали по импичменту Трампа: видео 00:30
"Рот закрой свой, женщина!" На комитете Рады – потасовка: видео
"Рот закрой свой, женщина!" На комитете Рады – потасовка: видео 18.12.19, 23:37
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 