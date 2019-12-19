Момент объявления импичмента Трампу Палатой представителей: видео

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Судьба американского президента теперь в руках сенаторов. Все решится, вероятно, в январе 2020 года.

В ночь на 19 декабря 2019 года по киевскому времени Палата представителей США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям - злоупотребление властью (230 "за", 197 "против") и препятствование Конгрессу (229 "за", 198 против").

Теперь судьбу Трампа решит Сенат США: если за импичмент проголосуют две трети сенаторов - не менее 67, главой государства станет нынешний вице-президент Майкл Пенс.

Большая часть сенаторов – республиканцы, как и Трамп, и шансы на импичмент эксперты оценивают, как крайне невысокие. Вероятнее всего, Сенат начнет слушания в январе.

В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против конкурента. СМИ и некоторые чиновники увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим Это привело к началу расследования об импичменте Трампа.

Видео: Washington Post

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Теги: импичмент
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