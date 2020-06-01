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01.06.2020, 06:43

Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото

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Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото
Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото
Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фотоБеспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото

Протесты из-за убийства Джорджа Флойда переросли в беспорядки в центре Вашингтона. Парк в нескольких кварталах от Белого дома охвачен пожарами

В столице США Вашингтоне ввели комендатский час по мере того, как проходящие у Белого дома протесты из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда переросли в беспорядки. Об этом сообщает CNN.

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Комендантский час начнется в 23:00 по местному времени и продлится до 6 утра.

Сейчас протесты сосредоточены в центре столицы, всего в нескольких кварталах от резиденции президента в США. В парке Лафайет зафиксировано несколько пожаров: один у исторической церкви Святого Иоанна, другой – в общественном здании на другом краю парка.

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Отмечается, что люди бросают фейерверки и жгут костры из веток, один из входов в парк прегражден горящей лавкой. Полиция пытается вытеснить протестантов из центра Вашингтона, правоохранители применяют перцовые баллончики и слезоточивый газ.

Сотрудников Белого дома, которые придут на работу в понедельник утром, попросили прятать пропуска, проходя мимо деомнстрантов. Входить в здание они смогут через вход для Секретной службы.

  • 25 мая  в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице. Протесты начались и в других городах США, в том числе в Вашингтоне.
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия.
  • 29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.

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Фото - ЕРА

 

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Теги: полиция, беспорядки, протесты, убийство, белый дом, вашингтон, комендантский час, джордж флойд
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