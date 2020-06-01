Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото

В столице США Вашингтоне ввели комендатский час по мере того, как проходящие у Белого дома протесты из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда переросли в беспорядки. Об этом сообщает CNN.

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Комендантский час начнется в 23:00 по местному времени и продлится до 6 утра.

Сейчас протесты сосредоточены в центре столицы, всего в нескольких кварталах от резиденции президента в США. В парке Лафайет зафиксировано несколько пожаров: один у исторической церкви Святого Иоанна, другой – в общественном здании на другом краю парка.

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Отмечается, что люди бросают фейерверки и жгут костры из веток, один из входов в парк прегражден горящей лавкой. Полиция пытается вытеснить протестантов из центра Вашингтона, правоохранители применяют перцовые баллончики и слезоточивый газ.

Сотрудников Белого дома, которые придут на работу в понедельник утром, попросили прятать пропуска, проходя мимо деомнстрантов. Входить в здание они смогут через вход для Секретной службы.

25 мая в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице. Протесты начались и в других городах США, в том числе в Вашингтоне.

В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили.

Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия.

арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда. 29 мая

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Фото - ЕРА