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Протесты в США. Трамп грозит развернуть войска, в Пентагоне обеспокоены

Протесты в США. Трамп грозит развернуть войска, в Пентагоне обеспокоены - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
02.06.2020, 08:25

Президент США Дональд Трамп ссылается на закон, позволяющий подавлять беспорядки армией, военные говорят, что армию нельзя использовать внутри США

Президент США Дональд Трамп пообещал развернуть войска в ответ на продолжающиеся во многих городах страны протесты, в Пентагоне высказывают беспокойство, сообщает CNN.

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Вчера Трамп назвал насильственные протесты "внутренними террористическими актами", которые должны быть подавлены правоохранителями.

"Если город или штат отказываются предпринимать необходимые действия, чтобы защитить жизнь и собственность их обитателей, я разверну войска Соединенных Штатов и быстро решу проблему за них", - заявил Трамп. Он сослался на Закон о восстании от 1807 года, который разрешает президенту использовать войска для подавления беспорядков.

В то же время, собеседники CNN в Пентагоне рассказали о глубоком и растущем беспокойстве среди военных, возникшем даже до этого заявления Трампа. Некоторые военные чиновники заявили, что ситуация не требует развертывания войск, если губернаторы штатов не приведут убедительных аргументов о том, что это необходимо.

"Очень хотелось бы, чтобы местные правоохранители взяли ответственность", - сказал представитель министерства обороны, сославшись на законы, запрещающие армии выполнять правоохранительные функции внутри США.

  • 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице Вашингтоне.
  • Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • 29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.
  • Вчера Трамп призвал губернаторов штатов жестко подавить насильственные протесты.
Денис Юдин
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