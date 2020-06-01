Трамп убеждает губернаторов действовать жестко против протестующих

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции из бункера в Белом доме призвал губернаторов штатов жестко подавить насильственные протесты, вспыхнувшие по всей стране из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом сообщает CNN.

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"Вы должны доминировать или будете выглядеть придурками. Вы должны арестовывать и судить людей", - сказал Трамп

Президент заявил, что губернаторы обязаны добиваться "возмездия" за насильственные действия в своих штатах, и посоветовал им не слишком при этом осторожничать. "Не нужно быть слишком осторожными", - сказал он.

"Если вы их не остановите, ситуация будет становиться все хуже и хуже. Единственный шанс для них добиться успеха – когда вы слабы", – сказал Трамп.

При этом, согласно сообщению, губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер сказал президенту, что риторика, исходящая из Белого дома, усугубляет ситуацию. "Мне тоже не очень нравится ваша риторика. Вы могли бы сделать намного больше в борьбе с коронавирусом", - ответил Трамп.





