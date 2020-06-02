Несмотря на эпидемию. Тысячи людей в центре Амстердама поддержали протесты в США

В центре Амстердама прошла массовая демонстрация в поддержку протестующих из-за убийства Джорджа Флойда в США. Об этом сообщает NOS.

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Участники акции выступают против жестокости полиции в отношении темнокожих. По их словам, эта проблема присутствует как в США, так и в Европе.

Отмечается, что многие протестующие были в масках и большинство участников сначала придерживались расстояния в соответствии с нормами коронавирусного карантина. Однако по мере роста числа демонстрантов дистанцирование перестало работать.

На акции присутствовала полиция. Правоохранители призывали людей соблюдать дистанцию, но, по данным издания, штрафов не выписывали.

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Акция вызвала негодование некоторых нидерландских депутатов, которые назвали ее "пощечиной медикам", борющимся с коронавирусом. Морис ван ден Бош, председатель совета директоров амстердамской больницы OLVG, опасается, что из-за отсутствия дистанции будет распространяться коронавирус. Пульмонолог называет одобрение протеста "большой ошибкой".

В то же время мэр Амстердама Фемке Халсема говорит, что люди "сами несут ответственность", и демонстрация "слишком важна", чтобы вмешиваться.

На данный момент в Нидерландах зафиксировали 46 750 больных COVID-19, умер 5981 пациент, говорится в сведенных данных на сайте Университета Джона Хопкинса.

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Фото - ЕРА