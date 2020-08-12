Трамп отреагировал на оглашение Байденом кандидата в вице-президенты

Президент США Дональд Трамп назвал кандидатку на пост вице-президента от демократов Камилу Харрис "фальшивкой"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал кандидатуру кандидатки на должность вице-президента от демократов Камилы Харрис. Об этом он сообщил в Twitter.

Трамп назвал кандидатку в вице-президенты "фальшивкой", а экс-вице-президента США Джо Байдена – "худшим выбором для американцев".

"С Харрис в качестве "политической жизненной силы" Джо Байден передает контроль над нашей страной радикальной мафии с обещаниями повысить налоги, сократить финансирование полиции, убить рабочие места в энергетике и открыть наши границы", - подчеркнул Трамп.

Президент США раскритиковал также Харрис за нежелание развивать частную медицину, стремление ничего не предпринимать для сдерживания нелегальной иммиграции в США.

Он напомнил, что Харрис "очень слабо" выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%. "Я был удивлен, что он (Джо Байден, - ред.) выбрал ее", - отметил президент США.

Трамп добавил, что Харрис была "очень неуважительна" к кандидату на пост президента США от Демократической партии Байдену.

"Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о Джо. И я думал, что он ее не выберет", - объяснил он.

Трамп уточнил, что дебаты вице-президентов состоятся 7 октября в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта.



Харрис стала первой афроамериканкой в списке основных политических партий.

СПРАВКА. Харрис родом из Калифорнии. Она - первая темнокожая женщина, избранная генеральным прокурором Калифорнии, и первая темнокожая женщина, которая представляет Калифорнию в Сенате.

11 августа Байден определился со своим кандидатом на пост вице-президента, ею стала сенатор Камила Харрис.

6 июня Байден официально обеспечил себе возможность стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США.

возможность стать кандидатом Соперник Трампа, кандидат от демократов , с вероятностью в 91% Джозеф Байден , с вероятностью в 91% победит на выборах , по оценкам The Economist.

Арина Толина

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