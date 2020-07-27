Выборы в США. Байден победит Трампа с вероятностью 91% - The Economist

Вероятность, что кандидат демократов получит большинство голосов избирателей, приблизилась к 100%

Шансы Джо Байдена победить на выборах президента США в ноябре 2020 года значительно выше, чем шансы действующего президента Дональда Трампа. Такой прогноз дает разработанная The Economist модель.

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По прогнозу, Байден с вероятностью 99%, или больше, чем 19 шансов из 20, получит большинство голосов избирателей на выборах.

В то же время, на выборах президента США победа определяется не большинством голосов избирателей, а распределением голосов в коллегии выборщиков, число которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах. На предыдущих выборах Хиллари Клинтон опередила Трампа в национальном голосовании, но уступила в коллегии выборщиков.

Вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков модель оценивает как 91%, или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 8% и 1 шанс из 10. Диапазон возможного количества выборщиков, которые проголосуют за Байдена, прогнозируется на уровне 250-415, за Трампа - 123-288.

Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Тармпа - в 20. В пяти штатах результат голосования остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова).

Почти гарантированно (выше 99%) победа Байдена прогнозируется в Калифорнии, Орегоне, Иллинойсе, Массачусетсе, Вермонте, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавере, Нью-Йорке, Мэриленде, Род-Айленде, штате Вашингтон и городе Вашингтон (округ Колумбия).

Трамп с высокой вероятностью побеждает в Алабаме, Теннесси, Западной Вирджинии, Кентукки, Арканзасе, Канзасе, Оклахоме, Небраске, Южной и Северной Дакоте, Вайоминге, Юте и Айдахо.

В Техасе с большей вероятностью побеждает Трамп, во Флориде - Байден, хотя в этих штатах шансы сохраняются у обоих кандидатов.

Модель The Economist обновляется каждый день, она формирует прогноз на основе как данных национальных опросов, так и экономических индикаторов.

В первой половине марта прогноз отдавал незначительное предпочтение то Трампу, то Байдену, однако с 15 марта шансы Байдена стабильно растут.

6 июня Байден официально обеспечил себе возможность стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США.

19 июля опрос Монмутского университета Пенсильвании показывал преимущество Байдена над Трампом в 10%.

Денис Юдин

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