Выборы в США: Байден набрал нужное число голосов, чтобы стать соперником Трампа

Джозеф Байден (Фото: Amanda Sabga/EPA)

Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально обеспечил себе возможность стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Об этом сообщает AP.

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После праймериз, проведенных во вторник, 2 июня, в семи штатах и округе Колумбия, Байден набрал голоса 1995 делегатов партийного съезда демократов, который определит соперника действующего президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре. Для победы необходимо было набрать 1991 голос.

"Для меня было честью соревноваться в одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда либо выдвигала Демократическая партия", - заявил Байден вчера вечером, - "Я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы объединенной партией".

По опросу CNN, Байдена поддерживает 51% зарегистрированных избирателей в США, он опережает Трампа на 10%. В апреле поддержка Байдена составляла в среднем 48%, Трампа - 43%.

Выборы в США запланированы на 3 ноября.

29 февраля Байден одержал уверенную победу на праймериз в Южной Каролине, после чего его поддержали снявшиеся с выборов Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О'Рурк.

3 марта Байден одержал победу в большинстве из 14 штатов, голосовавших в так называемый супервторник, и стал лидером гонки.

10 марта Байден выиграл праймериз в пяти из шести штатов, где проходило голосование.

17 марта Байден выиграл праймериз еще в трех штатах, увеличив отрыв от главного соперника, сенатора Берни Сандерса.

8 апреля Сандерс заявил, что выходит из президентской гонки.