"Китай будет владеть США при Байдене". Трамп официально стал кандидатом в президенты

Кандидаты в президенты США Байден и Трамп обменялись обвинениями в преддверии выборов

Президент США Дональд Трамп во второй раз согласился стать кандидатом на эту должность от Республиканской партии США. Об этом пишет The New York Times.

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Во время своей речи на Национальном съезде республиканцев он заявил, что при его правлении США удалось достичь прогресса, заверил, что стране удастся преодолеть эпидемию коронавируса. Однако значительная часть его выступления была посвящена критике оппонента по выборам от Демократической партии, Джозефу Байдену, которого он связал с Китаем и "леворадикалами".

"Повестка дня Байдена составляется в Китае. Моя повестка сделана в США. Байден - троянский конь социализма<…>Китай будет владеть нашей страной, если будет избран Байден", — заявил он.

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Трамп также заявил, что Байден "разрушит рабочие места и величие Америки", при нем якобы не будет безопасности, а в городах установится "правление мафии".

Байден отреагировал на речь Трампа в Twitter.

"Когда Трамп говорит, что вы не будете безопасности в Америке Байдена, оглянитесь вокруг и спросите себя: насколько безопасно вы себя чувствуете в Америке Трампа?" - написал он.

Он заявил, что при Трампе "десятки миллионов американцев остались без работы, и США столкнулись с худшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии". Также Байден обвинил Трампа в неэффективной борьбе с коронавирусом.

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Марк Сировой

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