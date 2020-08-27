Как Зеленский и Порошенко. Трамп призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп призвал кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пройти тест на наркотики и призвал кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена сделать тоже самое перед их дебатами, которые должны состояться в следующем месяце. Об этом сообщает BBC.

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Трамп заявил, что он "заметил изменение поведения и оживление" Байдена во время его выступления на дебатах Демпартии. Президент США не представил никаких доказательств употребления наркотиков Байденом, но заявил, что "неплохо разбирается в этом".

Очередные президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Владислав Сердюк

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