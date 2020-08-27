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Как Зеленский и Порошенко. Трамп призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

27.08.2020, 11:29
Как Зеленский и Порошенко. Трамп призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп призвал кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пройти тест на наркотики и призвал кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена сделать тоже самое перед их дебатами, которые должны состояться в следующем месяце. Об этом сообщает BBC.

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Трамп заявил, что он "заметил изменение поведения и оживление" Байдена во время его выступления на дебатах Демпартии. Президент США не представил никаких доказательств употребления наркотиков Байденом, но заявил, что "неплохо разбирается в этом".

Очередные президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года. 

Владислав Сердюк
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