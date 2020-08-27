Как Зеленский и Порошенко. Трамп призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами
27.08.2020, 11:29
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Президент США Дональд Трамп призвал кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пройти тест на наркотики и призвал кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена сделать тоже самое перед их дебатами, которые должны состояться в следующем месяце. Об этом сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Трамп заявил, что он "заметил изменение поведения и оживление" Байдена во время его выступления на дебатах Демпартии. Президент США не представил никаких доказательств употребления наркотиков Байденом, но заявил, что "неплохо разбирается в этом".
Очередные президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.
- На выборах в 2016 году Трамп сделал идентичное предложение его тогдашней сопернице экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон. Та отвергла его предложение.
- 3 апреля 2019 года тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал пятого президента Петра Порошенко сдать тест на наркотики перед дебатами на стадионе. Тогда Порошенко сдал тест в медпункте на НСК Олимпийском в Киеве, а Зеленский сделал это в частной лаборатории.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии