Порошенко: Зеленский избегает независимого анализа на наркотики

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)1

В штабе Петра Порошенко заявили, что Владимир Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики, так как настаивает на проведении анализов в клинике своего сторонника как кандидата в президенты. Об этом говорится в Facebook штаба.

Там отметили, что делиться анализами со своими сторонниками - безусловное право Зеленского.

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"Но следует учитывать, что владелец лаборатории Евролаб Андрей Пальчевский является политически ангажированной "звездой" каналов Виктора Медвечдчука. Кроме того, согласно сообщениям ряда авторитетных украинских СМИ, он открыто выражает свои симпатии Владимиру Зеленскому. Все это означает, что Пальчевский не сможет объективно рассмотреть биологические пробы и образцы, отобранные для анализа", - говорится в сообщении.

В штабе Порошенко подчеркивают, что смысл медицинской экспертизы заключается в ее объективности, беспристрастности и доверии со стороны общества.

"Именно такого обследования по непонятным нам причинам и избегает кандидат Зеленский", - заявили в штабе.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе заявили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий, в числе которых сдача медицинских анализов на алкоголизм и наркоманию. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился.

Сегодня Порошенко заявил, что ждет завтра соперника в стадионном медпункте для сдачи анализов. Однако Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте на Олимпийском и хочет сделать это в клинике Eurolab, принадлежащей журналисту Андрею Пальчевскому, который поддержал Зеленского на выборах.