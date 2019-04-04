Зеленский отказался сдавать анализы на Олимпийском

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте на стадионе Олимпийский и хочет сделать это в клинике Eurolab. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"При всем уважении к Олимпийскому, есть независимые площадки, поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем нашего оппонента в Eurolab, где можно сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что кто-то что-то подтасовал", - сказал Разумков.

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Основателем и президентом Евролаба является журналист Андрей Пальчевский, который поддержал Зеленского на выборах.

Уточняя по просьбе журналиста, не считает ли он заангажированностью то, что Зеленский хочет сдать анализы в лаборатории, собственник которой поддерживал его на выборах, Разумков сказал: "Как минимум, меньшая (заангажированность, - ред.), чем проводить на территории медпункта, который так или иначе относится к Минздраву, которое достаточно неплохо поддерживает действующего гаранта Конституции".

Говоря о том, что будет в случае, если Зеленский сдаст анализы в восемь утра в клинике, а Порошенко - в девять утра в медпункте на Олимпийском, Разумков сказал: "Мы покажем свой анализ так точно. И он будет абсолютно незаангажированным".

Уточняя, признают ли в штабе Зеленского результаты, которые Порошенко сдаст в другом месте, он сказал: "Главное, чтобы вы признали наш результат".