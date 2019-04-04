Порошенко - Зеленскому: Жду завтра в медпункте Олимпийского

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко, в рамках выполнения скандальных условий для дебатов, которые поставил Владимир Зеленский, завтра ждет соперника в стадионном медпункте. Об этом сообщил сегодня, 4 апреля, спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в девять утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона Олимпийский для сдачи всех необходимых анализов, в том числе, на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - сказал Медведев.

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Медведев уточнил, что если Зеленский не придет завтра, то Порошенко, скорее всего, сдаст анализы без него.

Вчера вечером Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко к участию в дебатах, которые должны, по его требованию, пройти на НСК Олимпийский. Зеленский назвал ряд других обязательных условий, среди них - медицинская экспертиза.

"Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

Позднее Порошенко согласился на этот вызов, отметив, что дебаты - это не шоу.

У Зеленского на это заявили, что Порошенко согласился только на одно из поставленных условий - проведение дебатов на НСК, и что время и дата дебатов зависят от "предметности ответов Порошенко" на другие условия.