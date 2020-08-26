Байден: Гарантирую Украине летальное оружие, если стану президентом США
Кандидат в президенты США Байден заверяет, что даст понять России: оккупацию и агрессию против Украины она должна прекратить
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах поддержит Украину в борьбе с агрессией России, в том числе гарантирует ей поставки летального оружия. Об этом говорится в заявлении политика в честь Дня независимости Украины.
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"Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие", - заявил он.
Байден также заявил, что "решительно поддерживал постоянное стремление Украины стать современным демократическим европейским государством". Он намерен побуждать Украину проводить "важные реформы, которые жизненно важны для ее успеха".
- По последним соцопросам, Байден имеет большую поддержку, чем действующий президент США Дональд Трамп, но отрыв сокращается.
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