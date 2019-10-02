В Канаде хотят дать Украине летальное оружие: что известно

Канада (фото - flagstore.ca) Фото: flagstore.ca

Оппозиционная Консервативная партия Канады обещает увеличить поддержку Украины, включительно с предоставлением летального оружия. Об этом в Торонто заявил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир, сообщает Укринформ.

"Мое правительство восстановит историческую поддержку Канадой Украины и поможет Украине обезопасить свои границы и защитить население. Это, в частности, включает расширение действующих миссий по поддержке Украины и предоставление украинскому войску необходимого для защиты границ оборудования", - сказал Шир, представляя свою избирательную программу.

Он также пообещал восстановить передачу Украине спутниковых изображений Radarsat-2 и поспособствовать развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Шир поддержал более решительно применения так называемого "акта Магнитского", который позволяет Канаде накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру.

Radarsat-2 - канадский спутник дистанционного зондирования Земли. Соглашение об обмене разведывательными данными между оборонными ведомствами Украины и Канады было заключено в начале 2015 года, однако, вскоре после прихода к власти премьер-министр Джастин Трюдо приостановил ее действие, ссылаясь на нехватку средств и проблемы с лицензированием.

Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.