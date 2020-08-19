Экс-вице-президент США Джозеф Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демпартии

Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает пресс-служба Демпартии в Facebook.

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Процесс утверждения состоялся на второй день партийного съезда, который в этот раз проходит в онлайн-формате. Экс-президенты США Билл Клинтон и Джимми Картер поддержали Байдена, сообщает BBC. По мнению Клинтона, действующий президент США Дональд Трамп принес в Овальный кабинет "хаос", хотя, он считает, что "в такое время Овальный кабинет должен быть командным центром".

Очередные президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Владислав Сердюк

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