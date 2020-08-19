Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
Экс-вице-президент США Джозеф Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демпартии
Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает пресс-служба Демпартии в Facebook.
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Процесс утверждения состоялся на второй день партийного съезда, который в этот раз проходит в онлайн-формате. Экс-президенты США Билл Клинтон и Джимми Картер поддержали Байдена, сообщает BBC. По мнению Клинтона, действующий президент США Дональд Трамп принес в Овальный кабинет "хаос", хотя, он считает, что "в такое время Овальный кабинет должен быть командным центром".
Очередные президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.
- В конце июля The Economist прогнозировал победу Байдена с вероятностью 91%.
- 11 августа Байден определился со своим кандидатом на пост вице-президента, ею стала сенатор Камала Харрис.
- На прошлой неделе Трамп раскритиковал кандидатку в вице-президенты от деомркатов Камалу Харрис, назвав ее "фальшивкой" и "худшим выбором".
- 17 августа сообщалось, что Байдена и его кандидата в вице-президенты Камалу Харрис готовы поддержать 50% опрошенных. Трампа и Майкла Пенса – 46%. В середине июля у Байдена был поддержка на уровне 52%, у Трампа – 42%.
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