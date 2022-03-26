ЧВК Вагнера готовила покушение на Зеленского. Эти данные передадут в Гаагу – Минобороны

Кремлевская ЧВК Вагнера готовила покушение на президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Данные об этом передадут в Международный уголовный суд, сообщил CNN советник министра обороны Маркиян Лубкивский.

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"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, и пару из них безуспешно отправили в Украину", – сказал он.

По словам Лубкивского, этот сценарий был подтвержден украинской разведкой и спецназом, который охраняет Зеленского. Все документы и доказательства будут переданы в МУС, добавил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кремль послал кадыровцев убить Зеленского, но их план был сорван.

Марк Сировой

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