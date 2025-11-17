Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом — ООН
Украина столкнулась с "беспрецедентным жилищным кризисом" спустя три с половиной года после начала полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции ООН (МОМ).
В стране разрушено или повреждено более 236 000 зданий. Более 2,5 млн единиц жилья – около 10% жилого фонда – были в той или иной степени повреждены или стали непригодными для проживания.
Дефицит муниципального жилья, недостаточно регулируемый рынок и миграция населения создали серьезное давление на доступность жилья. Почти четверть довоенного населения страны – около 10,6 млн украинцев – были вынуждены покинуть свои дома. Большинство из них выехали за границу.
В Украине осталось 3,7 млн внутренне перемещенных лиц. Две трети из них испытывают трудности с оплатой нового жилья, из-за чего многие семьи потратили все свои сбережения – им приходится тратить 50% или более своего дохода на аренду.
- 23 октября Кабинет Министров упростил подтверждение разрушения жилья для получения компенсации по программе єВідновлення.
- 14 ноября Кабинет министров упростил процедуру восстановления поврежденного жилья, передав местным общинам право самостоятельно принимать решения о применении экспериментального механизма быстрого ремонта.
