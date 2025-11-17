Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом — ООН

Четверть украинцев покинули свои дома, большинство из них выехали за границу. Те, кто остался в Украине, тратят на аренду жилья более 50% дохода

Разрушенный дом в Киеве (иллюстративное фото: ГСЧС)

Украина столкнулась с "беспрецедентным жилищным кризисом" спустя три с половиной года после начала полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции ООН (МОМ).

В стране разрушено или повреждено более 236 000 зданий. Более 2,5 млн единиц жилья – около 10% жилого фонда – были в той или иной степени повреждены или стали непригодными для проживания.

Дефицит муниципального жилья, недостаточно регулируемый рынок и миграция населения создали серьезное давление на доступность жилья. Почти четверть довоенного населения страны – около 10,6 млн украинцев – были вынуждены покинуть свои дома. Большинство из них выехали за границу.

В Украине осталось 3,7 млн внутренне перемещенных лиц. Две трети из них испытывают трудности с оплатой нового жилья, из-за чего многие семьи потратили все свои сбережения – им приходится тратить 50% или более своего дохода на аренду.

СПРАВКА Международная организация по миграции (МОМ) является частью системы ООН. Она занимается вопросами гуманного и упорядоченного управления миграцией в мире. В Украине МОМ активно оказывает гуманитарную помощь, поддержку внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от войны.