Україна зіткнулася з безпрецедентною житловою кризою – ООН

Чверть українців покинули свої домівки, більшість з них виїхали за кордон. Ті, хто залишився в Україні, витрачають на оренду більше ніж половину свого доходу

Зруйнований будинок в Києві (Ілюстративне фото: ДСНС)

Україна зіткнулася з "безпрецедентною житловою кризою" через три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).

В країні зруйновано або пошкоджено понад 236 000 будівель. Понад 2,5 млн одиниць – близько 10% житлового фонду – були певним чином пошкоджені або стали непридатними для проживання.

Дефіцит муніципального житла, недостатньо регульований ринок і міграція населення спричинили серйозний тиск на доступність житла. Майже чверть довоєнного населення країни – близько 10,6 млн українців – були змушені покинути свої домівки. Більшість з них виїхали за кордон.

В Україні залишилося 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб. Дві третини з них мали труднощі з оплатою нового житла, через що багато родин вичерпали свої заощадження – вони змушені витрачати 50% або більше свого доходу на оренду.

ДОВІДКА Міжнародна організація з міграції (International Organization for Migration) є частиною системи ООН. Вона займається питаннями гуманного та впорядкованого управління міграцією у світі. В Україні МОМ активно надає гуманітарну допомогу, підтримку внутрішньо переміщеним особам і постраждалим від війни.