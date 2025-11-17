Україна зіткнулася з безпрецедентною житловою кризою – ООН
Україна зіткнулася з "безпрецедентною житловою кризою" через три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).
В країні зруйновано або пошкоджено понад 236 000 будівель. Понад 2,5 млн одиниць – близько 10% житлового фонду – були певним чином пошкоджені або стали непридатними для проживання.
Дефіцит муніципального житла, недостатньо регульований ринок і міграція населення спричинили серйозний тиск на доступність житла. Майже чверть довоєнного населення країни – близько 10,6 млн українців – були змушені покинути свої домівки. Більшість з них виїхали за кордон.
В Україні залишилося 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб. Дві третини з них мали труднощі з оплатою нового житла, через що багато родин вичерпали свої заощадження – вони змушені витрачати 50% або більше свого доходу на оренду.
- 23 жовтня Кабмін спростив підтвердження руйнування житла для отримання компенсації за єВідновленням.
- 14 листопада Кабінет міністрів спростив процедуру відновлення пошкодженого житла, передавши громадам право самостійно ухвалювати рішення про застосування експериментального механізму швидкого ремонту.
