Командувача СБС звинувачують у причетності до підриву пропагандистки з Першого каналу в Курській області

Командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді Мадяра Слідчий комітет Росії 5 грудня подав у міжнародний розшук до Інтерполу за нібито тероризм. Військовий прокоментував.

Ворог звинуватив Мадяра у нібито вбивстві "військкора" Першого каналу – пропагандистки Анни Прокоф'євої у березні 2025 року. Росіяни стверджують, що нібито саме він віддав наказ про дистанційне мінування доріг у Курській області, де згодом і підірвалася Прокоф'єва разом з оператором Дмитром Волковим – він вижив, а вона загинула.

Розслідування нібито перебуває на завершальній стадії.

"Враховуючи 69 пожиттєвих за наливайки та результати роботи, географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки (так він називає російських загарбників. – Ред.), вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло", – відреагував Мадяр.

Довідка. Фраза "Аннушка уже разлила масло" – крилатий вираз із роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита". Він означає, що якась подія неминуче відбудеться, і їй уже не може бути запобігти. Фраза використовується як застереження чи вказівка на незворотність ситуації, часто в іронічному або жартівливому контексті.