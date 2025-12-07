Росія подала Мадяра у розшук до Інтерполу. Він відповів: Аннушка уже разлила масло
Командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді Мадяра Слідчий комітет Росії 5 грудня подав у міжнародний розшук до Інтерполу за нібито тероризм. Військовий прокоментував.
Ворог звинуватив Мадяра у нібито вбивстві "військкора" Першого каналу – пропагандистки Анни Прокоф'євої у березні 2025 року. Росіяни стверджують, що нібито саме він віддав наказ про дистанційне мінування доріг у Курській області, де згодом і підірвалася Прокоф'єва разом з оператором Дмитром Волковим – він вижив, а вона загинула.
Розслідування нібито перебуває на завершальній стадії.
"Враховуючи 69 пожиттєвих за наливайки та результати роботи, географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки (так він називає російських загарбників. – Ред.), вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло", – відреагував Мадяр.
- У грудні 2023 року МВС РФ оголосило у "розшук" голову ГУР Буданова. У розвідці відповіли, що шукати довго не треба – він перебуває на своєму робочому місці.
- У травні 2024 року Росія оголосила у розшук президента Зеленського. МЗС назвало це відчаєм пропаганди Кремля.
