Росія оголосила Зеленського у розшук. МЗС назвало це відчаєм пропаганди Кремля

Крім Зеленського, Росія оголосила у розшук експрезидента Порошенка та командувача Сухопутних військ ЗСУ Павлюка

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російські силовики оголосили президента Володимира Зеленського у розшук. Міністерство закордонних справ відреагувало, назвавши такий крок "відчаєм російської державної машини та пропаганди".

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Зеленського розшукують у кримінальній справі, але в якій — росіяни не уточнили. Міністерство внутрішніх справ ворога опублікувало відповідну картку на сайті відомства.

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"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук президента Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", – йдеться у реакції українського МЗС.

Крім того, Росія подала у розшук експрезидента Петра Порошенка та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

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Там нагадали, що на відміну від подібних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.

17 березня 2023 року суддя Міжнародного кримінального суду в Гаазі Томоко Акане видала ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

У Росії оголосили видання ордера "протизаконним" та порушили кримінальні провадження щодо прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Акане в розшук.

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