Россия объявила Зеленского в розыск. МИД назвал это отчаянием пропаганды Кремля

Кроме Зеленского, Россия объявила в розыск экспрезидента Порошенко и командующего Сухопутными войсками ВСУ Павлюка

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Российские силовики объявили президента Владимира Зеленского в розыск. Министерство иностранных дел отреагировало, назвав такой шаг "отчаем российской государственной машины и пропаганды".

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Зеленского разыскивают по уголовному делу, но по какому — россияне не уточнили. Министерство внутренних дел врага опубликовало соответствующую карточку на сайте ведомства.

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"Российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск президента Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания", – говорится в реакции украинского МИД.

Кроме того, Россия подала в розыск экс-президента Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

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Там напомнили, что в отличие от подобных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира.

17 марта 2023 года судья Международного уголовного суда в Гааге Томоко Акане выдала ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

В России объявили издание ордера "противозаконным" и возбудили уголовные производства по прокурору суда Кариму Хану и трем судьям.

Министерство внутренних дел РФ объявило Акане в розыск.

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