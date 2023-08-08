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Россия пытается подорвать мандат Международного суда в Гааге – заявление четырех стран

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 08:05
Россия пытается подорвать мандат Международного суда в Гааге – заявление четырех стран - Фото
Прокурор Карим Хан в Буче (Фото - EPA)

Возбуждение в России уголовного дела против прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана и трех судей МУС является "попыткой подорвать мандат Суда". Об этом говорится в совместном официальном заявлении Великобритании, Коста-Рики, Италии и Японии.

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Великобритания, Коста-Рика, Италия и Япония выступили с совместным заявлением в связи с открытием уголовного преследования в России в отношении прокурора Карима Хана и судей МУС Серхио Херардо Угальде Годинеса, Росарио Сальваторе Айтала и Томоко Акане.

"Суд воплощает приверженность государств-участниц к обеспечению ответственности за наиболее серьезные преступления, вызывающие обеспокоенность всего международного сообщества. Вызывает сожаление, что Россия продолжает попытки подорвать мандат Суда, и мы подтверждаем непоколебимую решимость твердо стоять на стороне Суда, его должностных лиц и персонала, а также тех, кто с ним сотрудничает, вместе с другими государствами-участницами", – сказано в заявлении.

Четыре страны заявили, что подтверждают "полное доверие к Суду как к независимому и беспристрастному" институту, а также "решимость защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, сохранять целостность Суда вопреки любым угрозам".

  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
  • В России объявили выдачу ордера "противозаконной" и возбудили уголовные производства в отношении прокурора суда Карима Хана и трех судей. 
  • 19 июля стало известно, что Путин не примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке из-за опасений, что ЮАР выполнит ордер МУС.

Сергей Бережной
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