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Путин не хочет в Гаагу – пропустит саммит БРИКС. В Африку поедет Лавров

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 14:54
Путин не хочет в Гаагу – пропустит саммит БРИКС. В Африку поедет Лавров - Фото
Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото - EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не примет участие в намеченном на август саммите БРИКС в Южной Африке, вместо него делегацию страны-агрессора возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы.

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Как сказано в заявлении, решение принято "по обоюдному согласию".

Отказ Путина от поездки на саммит БРИКС вызван тем, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в соучастии в похищении украинских детей.

12 апреля власти ЮАР назвали этот ордер "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС, так как ЮАР, как государство-участник Римского статута, формально обязана выполнить ордер МУС и арестовать Путина, если он окажется в юрисдикции страны. Кроме того, парламентская оппозиция ЮАР заявила, что намерена юридически обязать власти арестовать Путина, если тот все-таки прилетит.

Сергей Бережной
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