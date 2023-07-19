Путин не хочет в Гаагу – пропустит саммит БРИКС. В Африку поедет Лавров

Российский диктатор Владимир Путин не примет участие в намеченном на август саммите БРИКС в Южной Африке, вместо него делегацию страны-агрессора возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы.

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Как сказано в заявлении, решение принято "по обоюдному согласию".

Отказ Путина от поездки на саммит БРИКС вызван тем, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в соучастии в похищении украинских детей.

12 апреля власти ЮАР назвали этот ордер "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС, так как ЮАР, как государство-участник Римского статута, формально обязана выполнить ордер МУС и арестовать Путина, если он окажется в юрисдикции страны. Кроме того, парламентская оппозиция ЮАР заявила, что намерена юридически обязать власти арестовать Путина, если тот все-таки прилетит.

14 июля сообщалось, что власти ЮАР обращались к Москве с просьбой, чтобы на саммите БРИКС Россию представлял не Путин, а Лавров, однако тогда Россия отказалась.

18 июля президент ЮАР просил разрешения у МУС не арестовывать Путина, поскольку это якобы будет "равносильно объявлению войны".

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