Путін не хоче до Гааги – пропустить саміт БРІКС. В Африку поїде Лавров

Російський диктатор Володимир Путін не візьме участь у наміченому на серпень саміті БРІКС у Південній Африці, замість нього делегацію країни-агресора очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров. Про це повідомляє пресслужба президента ПАР Сиріла Рамафоси.

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Як сказано в заяві, рішення ухвалено "за взаємною згодою".

Відмова Путіна від поїздки на саміт БРІКС викликана тим, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у співучасті у викраденні українських дітей.

12 квітня влада ПАР назвала цей ордер "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС, оскільки ПАР як держава-учасниця Римського статуту формально зобов'язана виконати ордер МКС і заарештувати Путіна, якщо він опиниться в юрисдикції країни. Крім того, парламентська опозиція ПАР заявила, що має намір юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна, якщо той таки прилетить.

14 липня повідомлялося, що влада ПАР зверталася до Москви з проханням, щоб на саміті БРІКС Росію представляв не Путін, а Лавров, проте тоді Росія відмовилася.

18 липня президент ПАР просив дозволу у МКС не заарештовувати Путіна, оскільки це нібито буде "рівносильним оголошенню війни".

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