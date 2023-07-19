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Путін не хоче до Гааги – пропустить саміт БРІКС. В Африку поїде Лавров

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 14:54
Путін не хоче до Гааги – пропустить саміт БРІКС. В Африку поїде Лавров - Фото
Володимир Путін та Сиріл Рамафоса (Фото - EPA)

Російський диктатор Володимир Путін не візьме участь у наміченому на серпень саміті БРІКС у Південній Африці, замість нього делегацію країни-агресора очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров. Про це повідомляє пресслужба президента ПАР Сиріла Рамафоси.

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Як сказано в заяві, рішення ухвалено "за взаємною згодою".

Відмова Путіна від поїздки на саміт БРІКС викликана тим, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у співучасті у викраденні українських дітей.

12 квітня влада ПАР назвала цей ордер "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС, оскільки ПАР як держава-учасниця Римського статуту формально зобов'язана виконати ордер МКС і заарештувати Путіна, якщо він опиниться в юрисдикції країни. Крім того, парламентська опозиція ПАР заявила, що має намір юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна, якщо той таки прилетить.

Сергій Бережний
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