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Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 18:12
Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР - Фото
Володимир Путін та Сиріл Рамафоса (Фото: EPA)

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив у Високому суді у місті Гаутенг, що можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС став би оголошенням війни Росії. Про це повідомляє місцеве ЗМІ News24.

"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.

Також Рамафоса не хотів, аби громадськість дізналась про цю заяву, щоб зберегти конфіденційність у комунікації з Міжнародним кримінальним судом. Високий суд із цим не погодився.

Він заявив, що було б "несумісно з конституцією" ризикувати вступом у війну з РФ.

Президент ПАР аргументував, що за конституцією має захищати національний суверенітет, мир і безпеку держави, а також захищати та реалізовувати права її громадян.

  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
  • Російський диктатор Путін може взяти участь у саміті БРІКС у серпні 2023 року. Парламентська опозиція ПАР хоче юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна.
  • 14 липня стало відомо, що уряд ПАР звертався до Росії з проханням, щоб на саміті БРІКС її представляв не російський диктатор, а глава МЗС РФ Сергій Лавров, проте отримав відмову.

Читайте також: Європарламент закликав МКС видати ордер на арешт Лукашенка за викрадення дітей

Артем Джеріпа
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