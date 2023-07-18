Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив у Високому суді у місті Гаутенг, що можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС став би оголошенням війни Росії. Про це повідомляє місцеве ЗМІ News24.

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"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.

Також Рамафоса не хотів, аби громадськість дізналась про цю заяву, щоб зберегти конфіденційність у комунікації з Міжнародним кримінальним судом. Високий суд із цим не погодився.

Він заявив, що було б "несумісно з конституцією" ризикувати вступом у війну з РФ.

Президент ПАР аргументував, що за конституцією має захищати національний суверенітет, мир і безпеку держави, а також захищати та реалізовувати права її громадян.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

Російський диктатор Путін може взяти участь у саміті БРІКС у серпні 2023 року. Парламентська опозиція ПАР хоче юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна.

14 липня стало відомо, що уряд ПАР звертався до Росії з проханням, щоб на саміті БРІКС її представляв не російський диктатор, а глава МЗС РФ Сергій Лавров, проте отримав відмову.

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