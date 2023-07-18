Європарламент закликав МКС видати ордер на арешт Лукашенка за викрадення дітей

Сьогодні, 18 липня, депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Комітет з закордонних справ ухвалив нову доповідь про відносини ЄС з Білоруссю, повідомляється на сайті Європарламенту.

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У документі йдеться, що Білорусь несе відповідальність за збитки, завдані Україні, та злочини, скоєні в Україні, зокрема через роль режиму у незаконному переміщенні дітей.

У звіті міститься заклик до інститутів ЄС та держав-членів здійснити всі необхідні кроки на міжнародному рівні, щоб забезпечити кримінальне переслідування білоруських політичних та військових лідерів, які несуть відповідальність за злочини проти людяності та геноцид.

Зазначається, що оскільки МКС вже видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути видачу аналогічного ордера на арешт Лукашенка.

Раніше сьогодні повідомлялося, що з вересня 2022 року близько 2150 українських дітей віком від шести років було незаконно вивезено до Білорусі, до осені кількість таких дітей може становити 3000.

Україні відомі дані майже 20 000 дітей, вивезених до РФ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що РФ фабрикує судові справи, щоб не повертати депортованих українських дітей, і закликав ООН втрутитися.

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