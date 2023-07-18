Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко за похищение детей
Сегодня, 18 июля, депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест беларуского диктатора Александра Лукашенко. Комитет по иностранным делам принял новый доклад об отношениях ЕС с Беларусью, сообщается на сайте Европарламента.
В документе говорится, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли режима в незаконном перемещении детей.
В отчете содержится призыв к институтам ЕС и государствам-членам предпринять все необходимые шаги на международном уровне, чтобы обеспечить уголовное преследование беларуских политических и военных лидеров, которые несут ответственность за преступления против человечности и геноцид.
Отмечается, что поскольку МУС уже выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Лукашенко.
Ранее сегодня сообщалось, что с сентября 2022 года около 2150 украинских детей в возрасте старше шести лет были незаконно вывезены в Беларусь, к осени число таких детей может составить 3000.
- Украине известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ фабрикует судебные дела, чтобы не возвращать депортированных украинских детей, и призвал ООН вмешаться.
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