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Зеленский уверен, что резолюция ПАСЕ поможет осудить Путина за геноцид видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 22:18
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский убежден, что сегодняшнее голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы за резолюцию, признающую, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида, поможет привлечь диктатора РФ Владимира Путина к ответственности. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Это первое признание такого факта на уровне столь высокой международной организации, объединяющей государства нашего континента. Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины", – сказал президент.

Он отметил, что депортация украинских детей – это "один из вполне продуманных элементов попытки России стереть идентичность нашего народа, уничтожить саму сущность украинцев".

Зеленский уверен, что это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками – и именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически.

Он подчеркнул, что Украине точно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ, "но очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий". Зеленский предполагает, что таких детей может быть "значительно больше".

"Европа и мир уже видели разные депортации и попытки уничтожения народов. Именно на российском примере – ответственностью этого государства и его должностных лиц, виновных в геноциде, – мы должны показать другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет. А приговоры за геноцид будут. Так же, как и за все остальные преступления России против Украины и наших людей", – заявил Зеленский.

  • 27 апреля ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация украинских детей на территорию РФ – это признак геноцида, поэтому все такие случаи должны расследоваться, а все причастные – отвечать.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнадепортация
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