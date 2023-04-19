UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Похищение детей Россией. Эксперты ОБСЕ прибыли в Украину для сбора данных о депортации

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 12:32
Похищение детей Россией. Эксперты ОБСЕ прибыли в Украину для сбора данных о депортации - Фото
Фото: Офис президента

В Украину прибыла группа экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы получить информацию о похищениях украинских детей российскими оккупантами. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, эксперты ОБСЕ прибыли в Украину для сбора данных и фактов принудительного перемещения украинских детей в Россию с последующим изменением личного статуса ребенка, включая гражданство, разлучение с родителями или опекунами, усыновление, другие нарушения или злоупотребления, приводящие к принудительной ассимиляции.

В состав группы вошли эксперты третьего механизма по человеческому измерению ОБСЕ доктор Элина Штейнерте (Латвия), профессор Вероника Белкова (Чехия) и Сесилия Хеллештвайт (Норвегия). 

В ними встретилась уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Сообщается, что во время встречи эксперты ОБСЕ получили информацию о ситуации с похищенными Россией украинскими детьми, услышали истории, которые рассказывали дети по возвращении на родину.

  • 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
  • Украина говорит о 16 000 депортированных детях, международные следователи оценили их количество примерно в 6000 на февраль 2023 года.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец видит "сигналы", что государство-террорист может начать возвращать украинских детей на системной основе.

Читайте также: "Россия делает все, чтобы дети не вернулись в Украину": интервью с Аксаной Филипишиной

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дети похищение депортация война обсе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 