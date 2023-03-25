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Омбудсмен заявил о "сигналах", что РФ начнет системно возвращать детей после решения МУС

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 00:10
Омбудсмен заявил о
Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

После того, как Международный уголовный суд принял решение о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, Украина видит "сигналы", что государство-террорист может начать возвращать украинских детей на системной основе. Об этом в эфире телемарафона сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Не могу публично сказать много деталей, но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие. После того, как был выдан ордер на арест, у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе", – сказал Лубинец.

По мнению омбудсмена, Путин и Львова-Белова "сделали все своими руками" для того, чтобы МУС принял решение об ордере на их арест. Он напомнил, что Львова-Белова публично объявляла об "усыновлении" похищенного из Мариуполя ребенка и говорила, что смогла это сделать на основании "указа" Путина (в мае 2022-го Путин подписал "указ" об упрощении приобретения российского гражданства детьми-сиротами из Украины, – ред.).

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По словам Лубинца, Украина зафиксировала 16 228 фактов принудительной депортации украинских детей, и работа по верификации продолжается.

"На самом деле это небольшая часть от общего количества детей, которых РФ вывезла. Может идти речь о сотнях тысяч <…> В отношении наших детей применяются жестокое обращение, создаются отдельные лагеря по "перевоспитанию", где наиболее патриотически настроенные дети подвергаются пыткам, психологическому давлению", – сказал омбудсмен.

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Он подчеркнул, что эти факты зафиксированы не только Украиной, но и рядом международных организаций.

Лубинец обратился ко всем родственникам и близким детям, которых оккупанты вывезли на территорию РФ. Он призвал звонить на горячую линию по номеру 0-800-501-720.

"Мы каждый факт отрабатываем и у нас есть положительные примеры, как мы возвращаем наших детей", – сказал омбудсмен.

  • 17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.
  • Украина говорит о 16 000 депортированных детях, международные следователи оценили их количество примерно в 6000 на февраль 2023 года.

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Оксана Житнюк
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Дмитрий Лубинец владимир путин ордер арест Мария Львова-Белова дети похищение
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