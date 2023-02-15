Россияне промывают мозги тысячам похищенных украинских детей – исследование
Россияне содержат более 6000 украинских детей в специальных лагерях в России и оккупированном Крыму для "промывания" им мозгов и в итоге политического перевоспитания. Об этом пишет Bloomberg.
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По данным отчета Йельского университета, в таких лагерях россияне принудительно подвергают украинских детей российской пропаганде, а некоторых из них заставляют проходить военное обучение.
Детей привозили в лагеря с временно оккупированных территорий. В частности, были дети из Запорожской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
По словам исследователей, в двух военных лагерях в Чечне и в оккупированном Россией Крыму детей обучали владеть военной техникой, водить грузовики и изучать огнестрельное оружие.
Исследователь Йельского университета, работавший над отчетом, заявил, что хотя есть подтвержденная информация по меньшей мере о 6000 детях, которых россияне поместили в лагеря, их реальное количество может быть выше.
Кроме того, некоторых детей, оставшихся сиротами, граждане страны-террориста РФ усыновляют. В отчете говорится, что не все эти дети технически сироты — некоторых из них просто похитили.
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