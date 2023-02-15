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Россияне промывают мозги тысячам похищенных украинских детей – исследование

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 10:05
Россияне промывают мозги тысячам похищенных украинских детей – исследование - Фото
Вещи украинских детей (фото – ЕРА)

Россияне содержат более 6000 украинских детей в специальных лагерях в России и оккупированном Крыму для "промывания" им мозгов и в итоге политического перевоспитания. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным отчета Йельского университета, в таких лагерях россияне принудительно подвергают украинских детей российской пропаганде, а некоторых из них заставляют проходить военное обучение.

Детей привозили в лагеря с временно оккупированных территорий. В частности, были дети из Запорожской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

По словам исследователей, в двух военных лагерях в Чечне и в оккупированном Россией Крыму детей обучали владеть военной техникой, водить грузовики и изучать огнестрельное оружие.

Исследователь Йельского университета, работавший над отчетом, заявил, что хотя есть подтвержденная информация по меньшей мере о 6000 детях, которых россияне поместили в лагеря, их реальное количество может быть выше.

Кроме того, некоторых детей, оставшихся сиротами, граждане страны-террориста РФ усыновляют. В отчете говорится, что не все эти дети технически сироты — некоторых из них просто похитили.

Мілана Головань
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