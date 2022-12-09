США ввели санкции против всего состава ЦИК России и организаторов "фильтраций" украинцев

Минфин США ввел санкции в отношении 15 членов Центризбиркома РФ, в том числе его председателя Эллы Памфиловой, а также функционеров, которые обеспечивали "фильтрационные мероприятия" на временно оккупированных территориях Украины.

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В заявлении Минфина сказано, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину российские силы и их марионетки начали внедрять процесс, известный как "фильтрация", в ходе которого гражданские лица Украины подвергались допросам, обыскам и принуждались к раскрытию личных данных якобы для того, чтобы установить их связи с ВСУ или правительством Украины.

"Есть также данные о депортациях, похищениях и пытках в связи с "фильтрацией", а территории, прилегающие к территории одного из "фильтрационных центров", имеют признаки массовых захоронений", – говорится в документе.

Санкции наложены на четырех человек, которые принимали непосредственное участие в организации российских операций по фильтрации:

- Олег Нестеров, сотрудник Администрации президента РФ;

- Евгений Ким, сотрудник Администрации президента РФ;

- Марина Середа, сотрудница оккупационных учреждений РФ на территории временно оккупированной Донецкой области;

- Алексей Муратов, сотрудник оккупационных учреждений РФ на территории временно оккупированной Донецкой области.

Как сообщается, Нестеров и Ким курировали "фильтрацию" чиновников городской администрации и других гражданских лиц в Мариуполе, в том числе через центр фильтрации в Мангуше. "Свидетели сообщают о недостатке продуктов питания, переполненных камерах и избиениях в Мангуше. Один свидетель слышал, как российские солдаты обсуждали расстрел людей, прошедших фильтрацию в Мангуше", – говорится в документе.

Госдепартамент США также наложил санкции на граждан РФ Очура-Суге Монгуша и Людмилу Зайцеву, которые, по имеющейся информации, причастны к нарушениям прав человека в отношении гражданских лиц в Украине: "Монгуш применял пытки, а Зайцева занималась похищением и насильственным переселением детей из Украины".

Санкции также наложены на Центральную избирательную комиссию РФ и на ее 15 членов, включая председателя Эллу Памфилову, так как "ЦИК России помогала контролировать и отслеживать фиктивные референдумы, проведенные в районах Украины, контролируемых Россией".

Кроме того, причиной введения санкций указано то, что "ЦИК России проводит и наблюдает за федеральными и местными выборами в России... В течение многих лет ЦИК России объявлял их честными и прозрачными, несмотря на многочисленные свидетельства нарушений и заслуживающие доверия обвинения в том, что Кремль целенаправленно манипулировал их результатами".

9 декабря Великобритания ввела санкции против 30 "коррумпированных политических деятелей, нарушителей прав человека и лиц, виновных в сексуальном насилии, связанном с конфликтом, по всему миру", в том числе против ряда российских офицеров и сотрудников оккупационных спецслужб.

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Сергій Бережний

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