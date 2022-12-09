Новые санкции Британии против врагов прав человека: вошел и полковник армии России
Великобритания ввела санкции против 30 "коррумпированных политических деятелей, нарушителей прав человека и лиц, виновных в сексуальном насилии, связанном с конфликтом, по всему миру". Об этом пишет пресс-служба правительства страны.
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Под санкции подпадают причастные "к широкому спектру" тяжких преступлений, включая пытки заключенных, мобилизацию войск для изнасилования гражданских лиц и систематические зверства.
Речь идет о физических и юридических лицах – "больше, чем Великобритания когда-либо объединяла в один пакет".
В списке – объекты из 11 стран (России, Молдовы, Ирана, Косово, Мали, Мьянмы, Никарагуа, Пакистана, Сербии, Южного Судана и Уганды), в том числе:
- российский полковник Рамиль Ибатуллин (командир 90 танковой Витебско-Новгородской дивизии Сухопутных войск ВС РФ), причастный к военным преступлениям в Украине;
- Андрей Тишенин, сотрудник ФСБ РФ, и Артур Шамбазов, экс-старший оперуполномоченный в Крыму, которые пытали украинца Александра Костенко в 2015 году и являются предателями Украины;
- Валентин Опарин, майор юстиции РФ и следователь 534 военного следственного управления ВС ЧФ РФ, и Олег Ткаченко, глава прокуратуры Ростовской области, которые препятствовали жалобам на пытки, при этом Ткаченко также применял пытки для выбивания показаний;
- 10 иранских чиновников, связанных с судебной и тюремной системами Ирана;
- лица, причастные к военной хунте Мьянмы;
- группа Катиба Мачина в Мали, также известная как Фронт освобождения Мачины, за сексуальное насилие;
- чиновники Южного Судана – также за сексуальное насилие.
Полный список тех, кто вошел в новый санкционный список.
- Молдавские олигархи Плахотнюк и Шор также попали под санкции Британии.
- В США беглого нардепа Деркача обвиняют в отмывании денег, ему грозит до 30 лет тюрьмы.
- Украина просит ЕС о новых санкциях против всего, что позволяет РФ делать и запускать ракеты.
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