В США беглого нардепа Деркача обвиняют в отмывании денег, ему грозит до 30 лет тюрьмы

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения в отмывании денег депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, который в Украине объявлен в розыск и подозревается в госизмене и незаконном обогащении. Если вина Деркача будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Минюста США.

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Сегодня, 7 декабря, в федеральном суде Бруклина обнародовали обвинительное заключение, в котором говорится, что с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для покупки и обслуживания двух кондоминиумов в Беверли-Хиллз. Через эти счета он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно $3,92 млн, говорится в обвинительном заключении.

Затем деньги были использованы для выплаты $3,2 млн наличными от имени юридического лица, созданного номинальным держателем, при этом Деркач не имел видимой связи с покупкой. Остальные $800 000 были вложены на брокерский счет, открытый номинальным держателем в пользу нардепа-беглеца.

Деркач, которого прокурор США назвал "агентом Кремля", якобы приобрел недвижимость в обход санкций, введенных против него Минфином США за попытки повлиять на президентские выборы в Штатах в 2020 году в интересах российских спецслужб.

Также в США был инициирован параллельный гражданско-правовой иск о конфискации кондоминиумов и оставшихся средств на брокерских и банковских счетах в США, которые контролирует Деркач.

В Украине Деркач подозревается в госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил $567 000 от российских правоохранительных и разведорганов за подрывную деятельность против Украины.

По данным СБУ, Деркач руководил сетью российских агентов в Украине.

27 июля у Деркача прошли обыски по делу о госизмене. Задержан его охранник.

16 сентября Деркач был объявлен в розыск.

27 октября украинский суд заочно избрал меру пресечения Деркачу в виде содержания под стражей.

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Оксана Житнюк

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