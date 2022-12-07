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В США беглого нардепа Деркача обвиняют в отмывании денег, ему грозит до 30 лет тюрьмы

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07.12.2022, 23:04
В США беглого нардепа Деркача обвиняют в отмывании денег, ему грозит до 30 лет тюрьмы - Фото
Андрей Деркач (Фото: Наш край/Facebook)

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения в отмывании денег депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, который в Украине объявлен в розыск и подозревается в госизмене и незаконном обогащении. Если вина Деркача будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Минюста США.

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Сегодня, 7 декабря, в федеральном суде Бруклина обнародовали обвинительное заключение, в котором говорится, что с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для покупки и обслуживания двух кондоминиумов в Беверли-Хиллз. Через эти счета он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно $3,92 млн, говорится в обвинительном заключении.

Затем деньги были использованы для выплаты $3,2 млн наличными от имени юридического лица, созданного номинальным держателем, при этом Деркач не имел видимой связи с покупкой. Остальные $800 000 были вложены на брокерский счет, открытый номинальным держателем в пользу нардепа-беглеца.

Деркач, которого прокурор США назвал "агентом Кремля", якобы приобрел недвижимость в обход санкций, введенных против него Минфином США за попытки повлиять на президентские выборы в Штатах в 2020 году в интересах российских спецслужб.

Также в США был инициирован параллельный гражданско-правовой иск о конфискации кондоминиумов и оставшихся средств на брокерских и банковских счетах в США, которые контролирует Деркач. 

  • В Украине Деркач подозревается в госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил $567 000 от российских правоохранительных и разведорганов за подрывную деятельность против Украины.
  • По данным СБУ, Деркач руководил сетью российских агентов в Украине.
  • 27 июля у Деркача прошли обыски по делу о госизмене. Задержан его охранник.
  • 16 сентября Деркач был объявлен в розыск.
  • 27 октября украинский суд заочно избрал меру пресечения Деркачу в виде содержания под стражей.

Читайте также: ГРУ выделяло десятки миллионов долларов Деркачу на захват Украины: детали разоблачения

Оксана Житнюк
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санкции обвинение андрей деркач Беверли-Хиллз
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